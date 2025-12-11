Caminhão desgovernado atinge casas e deixa dois feridos em Santa Rosa; assista ao vídeo

Um caminhão desgovernado atingiu três casas em Santa Rosa, na Região Noroeste, na manhã desta quinta-feira (11). O acidente aconteceu por volta das 8h20, na Rua Cecília Meireles, no bairro Planalto.

Segundo o Corpo de Bombeiros, trabalhadores estavam recolhendo uma máquina usada para fazer asfalto quando a carreta perdeu os freios. O motorista tentou conter o veículo, mas não conseguiu, e o veículo acabou atingindo as três residências (veja no vídeo abaixo).

Dois homens ficaram feridos: o motorista da carreta, de 47 anos, teve uma lesão no pé, e o motorista do maquinário, de 39 anos, apresentou suspeita de fratura. Ambos foram encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Santa Rosa e já receberam alta médica.

Os moradores das residências não se feriram. A empresa responsável pelo caminhão informou que houve falha humana e que os danos materiais serão reparados.

*Colaborou Felipe Matiasso