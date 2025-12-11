Trânsito

Noroeste do RS
Notícia

Caminhão desgovernado atinge casas e deixa dois feridos em Santa Rosa; assista ao vídeo

Veículo perdeu os freios durante recolhimento de maquinário e colidiu em três residências na Rua Cecília Meireles

Everson Dornelles

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS