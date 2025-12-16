Acidente entre três caminhões deixa feridos e bloqueia trânsito na RS-463

Trânsito está bloqueado no trecho do km 2. SAMU / Divulgação

Pelo menos três pessoas ficaram feridas em um acidente entre três caminhões no km 2 da RS-463 em Coxilha, no norte do Estado. A colisão entre dois bitrens e uma carreta ocorreu por volta de 12h desta terça-feira (16).

O trânsito está totalmente bloqueado no trecho em razão do tombamento do caminhão de óleo vegetal. Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o motorista de um dos veículos está preso às ferragens.

Os bombeiros de Tapejara e de Passo Fundo atendem à ocorrência. Não há previsão de liberação do trecho.

Reportagem em atualização.







