Acidente entre ônibus e van deixa uma pessoa ferida no norte do RS

Colisão aconteceu por volta das 17h desta segunda-feira (22). Günther Schöler / Agencia RBS

Um homem ficou ferido após um acidente de trânsito na RS-324 entre Passo Fundo e Marau, no norte do Estado. A colisão foi registrada por volta das 17h desta segunda-feira (22).

Conforme informações do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o condutor do ônibus informou que seguia no sentido Marau a Passo Fundo quando, por motivos desconhecidos, uma van invadiu a pista contrária.

Leia Mais Homem morre atropelado por carreta na BR-470 em Lagoa Vermelha

O motorista do ônibus não se feriu. O condutor da van foi encaminhado para atendimento médico no Hospital São Vicente de Paulo (HSVP) em Passo Fundo. Não há registro de outros feridos.