Acidente entre ônibus e van deixa uma pessoa ferida no norte do RS

Motorista da van foi encaminhado para atendimento médico no Hospital São Vicente de Paulo (HSVP). Trânsito flui em "Pare e Siga"  

Günther Schöler

