Acidente entre caminhão e micro-ônibus deixa cinco mortos e quatro feridos na BR-386, em Carazinho

Cinco pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas Corpo de Bombeiros Militares de Carazinho / Divulgação

Cinco pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas em um acidente de trânsito na BR-386, em Carazinho, no norte do Estado.

A colisão entre um caminhão e um micro-ônibus da Secretaria de Saúde de Constantina ocorreu por volta das 23h dessa sexta-feira (19), no km 184 da rodovia (veja vídeo abaixo).

O trânsito no trecho foi liberado somente às 4h52min, após quase seis horas de bloqueio total.

Conforme o 1° Sargento Castro, do Corpo de Bombeiros de Carazinho, oito pessoas estavam no micro-ônibus. Cinco delas morreram. As vítimas são Rodrigo Rodrigues Aguirre, 42 anos, motorista do micro-ônibus, Larissa Pedroso Largo, 8 anos, Fabiel Rivoli Largo, 39 anos, e o casal Jandir Riboli, 72 anos, e Therezinha Letícia Anzilheiro Riboli, 78 anos.

Outras quatro pessoas ficaram feridas: três passageiros do micro-ônibus e o motorista do caminhão. Todas foram encaminhadas em estado grave para o Hospital de Clínicas de Carazinho. Conforme a equipe médica, apesar das fraturas, os feridos permanecem conscientes e estáveis.

Câmeras de segurança registraram o momento do acidente. Veja abaixo: