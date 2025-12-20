Trânsito

Norte do Estado
Notícia

Acidente entre caminhão e micro-ônibus deixa cinco mortos e quatro feridos na BR-386, em Carazinho

Vítimas fatais estavam no veículo da Secretaria de Saúde de Constantina; veja vídeo a colisão

Paula Neiman

