Acidente deixa uma pessoa morta e quatro feridas no norte do RS

Veículo capotou após sair da pista. Corpo de Bombeiros / Divulgação

Na tarde desta quinta-feira (25) um acidente deixou uma pessoa morta e outras quatro feridas na RS-591, em Ametista do Sul, no norte do Estado. O caso, que envolveu apenas um veículo, ocorreu por volta das 15h30min.

O acidente envolveu um carro com placas de Planalto. De acordo com o Corpo de Bombeiros, que atendeu ao caso, o automóvel seguia no sentido de Ametista do Sul a Planalto quando, por motivos desconhecidos, teria saído da pista, caído em uma valeta e depois capotado.

Uma mulher, identificada como Ana Paula Farias, 23 anos, morreu no local, enquanto outros quatro ocupantes tiveram ferimentos e precisaram ser encaminhados para hospitais de Planalto e Ametista do Sul. Eles são o condutor, um homem de 22 anos, além de outra mulher e dois homens.