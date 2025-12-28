Acidente de trânsito deixa cinco pessoas feridas em Soledade

Ocorrência foi registrada por volta das 6h deste domingo (28) no km 243 da BR-386. Corpo de Bombeiros / Divulgação

Um acidente de trânsito deixou cinco pessoas feridas na manhã deste domingo (28) na BR-386 em Soledade, no norte do Estado. A ocorrência foi registrada por volta das 6h no km 243 da rodovia.

Conforme o Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência, a condutora de um veículo Volkswagen Voyage relatou que não conhecia a região e que, devido a um desvio na pista e à visão prejudicada pelo sol, acabou perdendo o controle do veículo e colidindo contra o guard-rail.

No carro estavam dois adultos, um adolescente e duas crianças que tiveram escoriações leves. Todos foram socorridos e encaminhados para atendimento médico no Hospital de Caridade Frei Clemente, em Soledade.