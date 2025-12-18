Trânsito

Norte do RS
Notícia

Acidente de trânsito deixa cinco feridos no interior de Nonoai

Motorista de 18 anos ficou gravemente ferido e apresentava sinais de embriaguez; veículo com três passageiros era da prefeitura de Entre Rios do Sul

Paula Neiman

