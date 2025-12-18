Acidente de trânsito deixa cinco feridos no interior de Nonoai

O motorista do Gol, um jovem de 18 anos, ficou gravemente ferido e precisou ser retirado das ferragens do veículo pelo Corpo de Bombeiros. Bombeiros Militares de Nonoai / Divulgação

Na noite desta quarta-feira (17), um acidente de trânsito envolvendo dois carros deixou cinco pessoas feridas na Estrada do Lobo, no interior de Nonoai, no norte do Estado.

A colisão frontal ocorreu por volta de 23h, quando um veículo Gol que seguia no sentido Nonoai–Entre Rios do Sul, bateu de frente contra uma SUV Spin da Prefeitura de Entre Rios do Sul, que trafegava no sentido contrário.

O motorista do Gol, um jovem de 18 anos, ficou gravemente ferido e precisou ser retirado das ferragens do veículo pelo Corpo de Bombeiros.

Ele apresentava sinais de embriaguez e relatou ter ingerido bebida alcoólica antes do acidente. Ele foi encaminhado para atendimento médico ao Hospital Comunitário de Nonoai.

Na GM Spin da prefeitura de Entre Rios do Sul estavam o motorista, de 59 anos, e três passageiras, de 46, 43 e 11 anos. O condutor recusou atendimento no local, mas também foi levado ao hospital. As três passageiras ficaram feridas e foram encaminhadas para o Hospital Comunitário de Nonoai e, depois, encaminhadas para hospitais de referência da região, como Erechim e Passo Fundo.