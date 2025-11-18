Três caminhões são flagrados trafegando com mais de 25 toneladas de excesso de peso em Iraí

Flagrante aconteceu na segunda-feira (17). Polícia Rodoviária Federal / Divulgação

Três caminhões foram flagrados trafegando com mais de 25 toneladas de excesso de peso na BR-386, em Iraí, no norte do Estado. O flagrante aconteceu na segunda-feira (17).

Durante fiscalização, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) identificou os três veículos da mesma empresa, que transportavam milho de Dourados (MS) para Ivoti.

Individualmente, cada um dos caminhões registrou 9,4 toneladas, 6,2 toneladas e 10,604 toneladas de excesso de peso, que totalizavam 26,9 toneladas além do limite legal permitido.

Conforme a PRF, o transporte com excesso de peso compromete a segurança nas estradas, porque reduz a eficiência dos sistemas de freio. O peso também afeta a fluidez do trânsito e causa danos significativos ao pavimento das rodovias.