Pai e filho morrem após colisão com caminhão na RS-142 entre Não-Me-Toque e Victor Graeff 

Colisão foi por volta das 10h no trecho entre Não-Me-Toque e Victor Graeff. Brigada Militar / Divulgação

Pai e filho morreram na manhã desta quarta-feira (12) depois que o carro em que estavam bateu de frente em um caminhão na RS-142, entre Não-Me-Toque e Victor Graeff.

Conforme a Brigada Militar, o acidente foi por volta das 10h e envolveu um Chevrolet Celta e um caminhão. Com a colisão, o Celta saiu da pista, capotou e pegou fogo.

Um dos ocupantes morreu no local e outro chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu em seguida. Eles foram identificados como Paulo Romeu de Vale, 69 anos, e Derli de Vale, 46.