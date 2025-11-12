Trânsito

Norte do RS
Notícia

Pai e filho morrem após colisão com caminhão na RS-142 entre Não-Me-Toque e Victor Graeff 

Acidente foi por volta das 10h. Com o impacto, Celta saiu da pista, capotou e pegou fogo

GZH Passo Fundo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS