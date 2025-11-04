Obra do novo trevo da RS-324 em Passo Fundo chega a 45% de execução

Obras iniciaram em abril deste ano. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

As obras para a construção do novo trevo da RS-324 no acesso ao Distrito Industrial, em Passo Fundo, chegaram a 45% de execução. A expectativa de conclusão é para o segundo semestre de 2026.

O prazo para realização da obra — que iniciou em abril deste ano — é de 12 meses, podendo ser prorrogado por no máximo seis meses, mediante justificativa. A empresa Traçado, vencedora da licitação, é a responsável pela execução dos trabalhos.

Localizada entre os quilômetros 173 e 175 da rodovia, a obra é resultado de uma parceria entre a prefeitura, empresários locais e o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer). Enquanto o município é responsável pelo investimento de R$ 18,2 milhões, os empresários custearam o projeto técnico. O Daer acompanha a execução.

A obra quer transformar a mobilidade da região, garantindo mais segurança e fluidez ao tráfego, especialmente para quem trabalha nas 22 empresas instaladas no Distrito Industrial Valinhos, com mais de 2 mil trabalhadores.

— Esta obra era muito esperada por toda a comunidade, vai melhorar a mobilidade e trazer mais segurança para todas as pessoas que utilizam o local, incluindo os trabalhadores das empresas — reforça o secretário de Obras, Rubens Astolfi.

Etapas em andamento

Equipes realizam drenagem e preparação da base para a aplicação do asfalto próximo ao Gran Palazzo. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

No primeiro trecho, que vai do viaduto até a antiga Manitowoc, já foram concluídas as etapas de terraplenagem, drenagem e aplicação da primeira camada asfáltica, além da sub-base e pavimentação no lado esquerdo da rodovia.

Atualmente, estão em andamento a hidrossemeadura (plantio de grama), a construção de meios-fios, passeios e a instalação da estrutura para a futura iluminação pública em LED.

No trecho final, entre o Gran Palazzo e o término do trecho, foram finalizadas as etapas de limpeza, terraplenagem e aterros. Agora, as equipes fazem a drenagem e a preparação da base para a aplicação do asfalto.

O que o projeto prevê

Duplicação da pista principal

Construção de vias marginais

Sistema completo de drenagem

Empedramento das vias

Instalação de iluminação pública em LED