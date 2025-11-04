Trânsito

R$ 18,2 milhões
Notícia

Obra do novo trevo da RS-324 em Passo Fundo chega a 45% de execução

Intervenção no acesso ao Distrito Industrial deve ser concluída até o segundo semestre de 2026 e promete melhorar mobilidade e segurança na região

Tatiana Tramontina

