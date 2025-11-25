Trânsito

Norte do RS
Notícia

Mulher morre em acidente entre carro e caminhão na RS-324 em Casca

Colisão aconteceu entre o município do norte gaúcho e Paraí, na Serra. Vítima conduzia um Fiat Mobi

Alessandra Hoppen

