Mulher morre em acidente entre carro e caminhão na RS-324 em Casca

Uma mulher morreu em um acidente na RS-324, em Casca, cidade de 9,6 mil habitantes no norte do Estado. A vítima foi identificada como Daiana Raquel Legramanti, de 44 anos.

A colisão foi por volta das 15h10min, no km 256 da rodovia, no trecho que liga Casca a Paraí. Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Guaporé, a vítima conduzia um carro modelo Fiat Mobi.

Outros dois veículos se envolveram na colisão, um carro modelo Ford Fusion e um caminhão. Ambos os motoristas não se feriram.

Conforme os Bombeiros de Casca, o carro da vítima teria colidido com o caminhão. Já o motorista do Ford Fusion não conseguiu frear a tempo.

As equipes de resgate estiveram no local fazendo o atendimento. O trânsito no trecho ficou bloqueado para o trabalho da perícia, mas foi liberado por volta das 17h50min.