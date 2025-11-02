Mulher morre atropelada na RS-153 em Passo Fundo

Uma mulher morreu atropelada no km 131, da RS-153, em Passo Fundo, na madrugada deste domingo (2). A ocorrência foi registrada por volta das 3h30min.

Conforme informações do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o corpo foi encontrado caído sobre a pista e não havia nenhum veículo nas proximidades. A identidade da vítima não foi divulgada até o momento.

A suspeita é de que o acidente tenha envolvido um caminhão, por causa das marcas de pneu encontradas no local.