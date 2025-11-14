Motorista fica gravemente ferido após caminhão bater em muro de escola e capotar em Jacutinga

Um caminhão carregado de trigo capotou na tarde desta sexta-feira (14), após colidir contra o muro de uma escola em Jacutinga, município de 3,3 mil habitantes no norte do Estado. O motorista foi socorrido com ferimentos graves.
O veículo descia a Rua Ângelo Fabiane, no centro da cidade, quando o condutor perdeu o controle. O caminhão atravessou a Avenida Ângelo Gaspareto antes de atingir algumas árvores e bater no muro da Escola Erico Verissimo, onde tombou no pátio.
De acordo com os Bombeiros Voluntários de Jacutinga, o motorista ficou preso às ferragens e precisou ser resgatado pelas equipes de emergência. Ele recebeu o primeiro atendimento no Hospital Beneficente São Judas Tadeu, mas devido à gravidade dos ferimentos foi transferido para o Hospital Santa Terezinha, em Erechim.
O local do acidente foi isolado para a remoção do caminhão. As causas do acidente serão investigadas.
