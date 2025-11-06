Motorista é preso após atropelar e matar adolescente na RS-210, em São Martinho

Câmeras flagraram momento do atropelamento. Polícia Civil / Divulgação

Um homem foi preso em flagrante depois de atropelar e matar um adolescente de 13 anos na RS-210 em São Martinho, no noroeste do Estado, no fim da tarde de quarta-feira (5).

O atropelamento ocorreu por volta de 18h45min, no km 13 da rodovia. O condutor dirigia um Chevrolet Agile, no sentido de São Martinho a Boa Vista do Buricá, enquanto a vítima pedalava uma bicicleta no mesmo sentido, pelo acostamento.

Leia Mais Servidor é preso e três são afastados em operação no Presídio Estadual de Getúlio Vargas

Segundo a Polícia Civil, o motorista transitava na contramão quando atingiu o adolescente, que tentava atravessar para a pista contrária.

— Se não houve a intenção direta de praticar o fato, o motorista agiu no mínimo com dolo eventual, porque ninguém anda numa pista na contramão se não existe uma mínima necessidade para isso — disse o delegado William Garcez, responsável pelo caso.

O jovem chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O motorista fez o teste do bafômetro, que resultou negativo para álcool.

Leia Mais Receita Federal faz operação contra venda ilegal de produtos no comércio de Passo Fundo

O condutor deve responder por homicídio na direção de veículo automotor. Um passageiro que estava no carro também foi preso em flagrante por prestar falso testemunho.