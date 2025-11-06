Motorista é preso após atropelar e matar adolescente na RS-210, em São Martinho

Um homem foi preso em flagrante depois de atropelar e matar um adolescente de 13 anos na RS-210 em São Martinho, no noroeste do Estado, no fim da tarde de quarta-feira (5).
O atropelamento ocorreu por volta de 18h45min, no km 13 da rodovia. O condutor dirigia um Chevrolet Agile, no sentido de São Martinho a Boa Vista do Buricá, enquanto a vítima pedalava uma bicicleta no mesmo sentido, pelo acostamento.
Segundo a Polícia Civil, o motorista transitava na contramão quando atingiu o adolescente, que tentava atravessar para a pista contrária.
— Se não houve a intenção direta de praticar o fato, o motorista agiu no mínimo com dolo eventual, porque ninguém anda numa pista na contramão se não existe uma mínima necessidade para isso — disse o delegado William Garcez, responsável pelo caso.
O jovem chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O motorista fez o teste do bafômetro, que resultou negativo para álcool.
O condutor deve responder por homicídio na direção de veículo automotor. Um passageiro que estava no carro também foi preso em flagrante por prestar falso testemunho.
🤳 Para ler mais sobre o que acontece na região, entre no canal de GZH Passo Fundo no WhatsApp e receba as principais informações do dia. Clique aqui e acesse.