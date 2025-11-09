Motociclista morre em colisão frontal na ERS-342, em Três de Maio 

Um motociclista morreu em um acidente na tarde de domingo (9), na ERS-342, em Três de Maio, no noroeste do RS. Foi por volta das 17h, na localidade de Flor de Maio.

Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar, uma caminhonete do modelo S10 trafegava pela rodovia quando invadiu a pista contrária e bateu de frente na motocicleta.

O piloto da moto, um homem de 43 anos, morreu no local. Dois passageiros que estavam na caminhoneta tiveram ferimentos leves.