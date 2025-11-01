Motociclista morre em acidente na RS-142, entre Carazinho e Não-Me-Toque

Acidente aconteceu na ERS-142, entre Carazinho e Não-Me-Toque. Corpo de Bombeiros / Divulgação

Um motociclista morreu na tarde deste sábado (1º) após um acidente na ERS-142, entre Carazinho e Não-Me-Toque, no norte do Estado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Carazinho, a vítima viajava em grupo com outros motociclistas de Não-Me-Toque quando perdeu o controle da moto em uma curva, nas proximidades do quilômetro 4 da rodovia. Ele morreu no local.

A passageira que estava na garupa foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao hospital de Não-Me-Toque. O estado de saúde dela não foi informado.