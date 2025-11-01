Trânsito

Norte do RS
Notícia

Motociclista morre em acidente na RS-142, entre Carazinho e Não-Me-Toque

Homem não resistiu aos ferimentos após perder o controle da moto em curva; passageira foi levada ao hospital

Alessandra Hoppen

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS