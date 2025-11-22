Trânsito

Vítima tinha 22 anos
Notícia

Motociclista morre após bater em parede de residência em Carazinho

Acidente aconteceu na Rua Alferes Rodrigues, por volta da 1h30min deste sábado. A vítima foi identificada como Alessandro Meireles Campos

Tatiana Tramontina

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS