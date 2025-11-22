Motociclista morre após bater em parede de residência em Carazinho

Um motociclista de 22 anos morreu após bater a moto que conduzia em um muro na madrugada deste sábado (22) em Carazinho, no norte do Estado.

O acidente aconteceu na Rua Alferes Rodrigues, por volta da 1h30min. Ele foi identificado como Alessandro Meireles Campos.

Segundo informações da Polícia Civil, o jovem conduzia a motocicleta pela via, quando, por motivos desconhecidos, perdeu o controle do veículo e colidiu contra a parede de uma casa.

