Jovem morre em acidente na BR-386, em Sarandi

Jovem de 22 anos morreu em acidente na BR-386. Aluísio Valle / Jornal Integração Regional

Um jovem morreu após se envolver em um acidente na BR-386, em Sarandi, no norte do Estado. O caso aconteceu no km 118 da rodovia, por volta das 3h30min deste sábado (8).

Conforme informações repassadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista dirigia um Ford Focus com placas de Constantina quando perdeu o controle do veículo em uma curva e colidiu em uma árvore.

