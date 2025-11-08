Jovem morre em acidente na BR-386, em Sarandi

Um jovem morreu após se envolver em um acidente na BR-386, em Sarandi, no norte do Estado. O caso aconteceu no km 118 da rodovia, por volta das 3h30min deste sábado (8).
Conforme informações repassadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista dirigia um Ford Focus com placas de Constantina quando perdeu o controle do veículo em uma curva e colidiu em uma árvore.
O motorista foi identificado como Luis Roberto Gai, 22 anos. Ele era morador de Constantina e morreu no local. O corpo deve ser sepultado às 10h30min de domingo (9), no Cemitério Municipal de Constantina.