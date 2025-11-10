Jovem morre após bater o carro em uma árvore às margens da RS-324

Condutor foi socorrido, mas não resistiu. Corpo de Bombeiros / Divulgação

Um jovem de 24 anos morreu em um acidente na RS-324, em Vila Maria, no norte do Estado, no domingo (9). O caso aconteceu por volta de 3h40min no km 229.

Eduardo Lourenço Golombieski dirigia um Corsa no sentido Vila Maria a Marau quando perdeu o controle da direção, saiu da pista e bateu em uma árvore às margens da rodovia.

Ele foi socorrido e levado para o Hospital Cristo Redentor, em Marau, mas não resistiu aos ferimentos. As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

Eduardo está sendo velado na manhã desta segunda-feira (10), na Capela B do Cemitério Municipal de Marau, onde também será sepultado.