Trânsito

Norte do RS
Notícia

Imagens mostram momento em que carro invade supermercado em Passo Fundo; veja o vídeo

Acidente aconteceu após colisão entre dois veículos na Avenida Moacir da Motta Fortes. Ninguém ficou ferido

GZH Passo Fundo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS