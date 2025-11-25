Imagens mostram momento em que carro invade supermercado em Passo Fundo; veja o vídeo

Imagens de câmera de segurança registraram o momento em que um carro invadiu um supermercado em Passo Fundo, no norte do Estado. O acidente aconteceu por volta das 20h de segunda-feira (24), no bairro Vera Cruz.
Tudo começou com um acidente de trânsito. No vídeo é possível ver o momento em que dois veículos colidem e um deles avança para dentro do estabelecimento (veja abaixo).
Conforme a Guarda de Trânsito, um Cobalt trafegava pela Avenida Moacir da Motta Fortes, no sentido Centro-Vera Cruz, quando avançou o sinal vermelho e bateu em um Gol que atravessava a avenida pela Rua Candelária.
Com o impacto, o condutor do Gol perdeu o controle do veículo e invadiu o supermercado situado na esquina. Um outro veículo que estava no local também foi atingido, mas ninguém ficou ferido.
