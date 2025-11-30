Homem suspeito de causar acidente que matou casal na RS-153 é preso e liberado em Constantina

Volkswagen Fox teria invadido a pista contrária atingindo a motocicleta na manhã de sábado (29). CRBM / Divulgação

O homem suspeito de causar o acidente que resultou na morte do casal Volnei Jurandir Schreiner, 55 anos, e Nêmora Gehring Schreiner, 44 anos, foi preso e liberado na tarde de sábado (29) em Constantina, no norte do Estado.

Segundo a Brigada Militar, ele foi localizado em uma residência no interior do município. Os policiais deram voz de prisão e o conduziram para atendimento médico, onde foi feito o atestado de lesões. Em seguida, houve contato com a Delegacia de Polícia Civil de Carazinho, que orientou a confecção do registro policial. Após, o suspeito foi liberado e segue à disposição da Justiça.

O homem é natural de Constantina, mas reside em Ernestina, município onde aconteceu o acidente.

O caso aconteceu na manhã de sábado (29), no km 160 da RS-153, próximo ao trevo de Ernestina. Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o casal seguia de motocicleta em direção a Passo Fundo quando um Volkswagen Fox teria invadido a pista contrária, colidindo frontalmente com Volnei e Nêmora que morreram no local. Ainda de acordo com o CRBM, o motorista do carro fugiu sem prestar socorro.