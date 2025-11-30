Trânsito

Norte do RS
Notícia

Homem suspeito de causar acidente que matou casal na RS-153 é preso e liberado em Constantina

Condutor foi localizado na tarde de sábado (29) em uma residência no interior do município. Colisão aconteceu no km 160 da RS-153, próximo ao trevo de Ernestina

Tatiana Tramontina

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS