Homem morre em colisão envolvendo três carros na RS-480, em Erval Grande

Um homem de 66 anos morreu em um acidente envolvendo três carros na RS-480, em Erval Grande, no Norte do Estado, no fim da tarde desta quinta-feira (27).

A colisão ocorreu por volta das 18h30min, no quilômetro 36 da rodovia.

Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o Gol dirigido pela vítima invadiu a pista contrária e bateu de frente em um Pálio. O motorista do Pálio ficou ferido, mas sem gravidade.