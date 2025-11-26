Homem morre em acidente entre dois carros e caminhão na BR-386 em Soledade

Acidente aconteceu na manhã desta quarta. Glauber Silveira / Tua Radio Cristal

Um homem morreu em um acidente envolvendo dois carros e um caminhão na BR-386 em Soledade, no norte do Estado. O caso aconteceu por volta das 7h40min desta quarta-feira (26), no km 244 da rodovia.

Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), se envolveram no acidente um veículo Vectra, um Renegade e um caminhão.

O motorista do Vectra morreu no local. A identidade dele não foi divulgada até a publicação da reportagem. O trânsito flui pelo acostamento. A ocorrência segue em andamento.

Leia Mais Acidente com sete veículos deixa três feridos na BR-386, em Soledade

A colisão aconteceu a cerca de 10 quilômetros de outro acidente ocorrido na madrugada desta quarta-feira (26), também na BR-386, em Soledade.

Segundo PRF, a batida aconteceu no quilômetro 234, em um trecho onde há obras e o tráfego operava no sistema “pare e siga”. Um caminhão prancha não teria parado e bateu de frente em uma carreta que trafegava no sentido contrário. Após o impacto, outros cinco veículos — dois caminhões e três automóveis — também foram atingidos.