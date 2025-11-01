Trânsito

São Luiz Gonzaga
Notícia

Homem morre em acidente entre carro e caminhão-trator na BR-285

Veículos colidiram frontalmente na noite de sexta-feira. Vítima foi identificada como Guido Sauzen

Rebecca Mistura

