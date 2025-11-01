Homem morre em acidente entre carro e caminhão-trator na BR-285

Caminhão e carro colidiram frontalmente na BR-285. Um homem de 72 ano morreu. PRF / Divulgação

Um homem de 72 anos morreu em um acidente na BR-285, em São Luiz Gonzaga, no Noroeste, na noite de sexta-feira (31). A colisão envolvendo um carro e um caminhão-trator ocorreu por volta das 19h30min, próximo ao trevo de Caaró.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um Renault Symbol, emplacado em Caibaté, e o caminhão com placas de Marau colidiram frontalmente no km 538 da rodovia.

Com a batida, o condutor do carro, morador de Caibaté, morreu no local. Ele foi identificado como Guido Sauzen. Já o motorista do caminhão de 42 anos não se feriu.

De acordo com a PRF, o automóvel trafegava no sentido de São Luiz Gonzaga a Caibaté, quando invadiu a pista contrária e colidiu com o caminhão. O corpo da vítima foi encaminhado ao Posto Médico Legal (PML) de Santo Ângelo.