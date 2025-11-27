Homem morre atropelado por caminhão na balsa entre Rodeio Bonito e Ametista do Sul; assista ao vídeo

Um acidente no porto onde ocorre a operação da balsa entre Rodeio Bonito e Ametista do Sul, no norte gaúcho, causou uma morte na manhã desta quinta-feira (27). O caso foi por volta das 8h.
Segundo a Brigada Militar, o caminhão envolvido no acidente era utilizado para transportar pedras até a margem do Rio da Várzea, com o objetivo de facilitar o encoste da balsa devido ao nível baixo da água.
O motorista parou o veículo para verificar a situação dos pneus quando o caminhão começou a se mover, desgovernado (assista abaixo).
Davi Maciel, 47 anos, estava fora da balsa e foi atropelado pelo caminhão e caiu no rio. Ele chegou a ser socorrido pelo SAMU e levado para o Hospital São José, em Rodeio Bonito, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O condutor do caminhão não se feriu.
Por causa do acidente, a balsa não funcionou, o que interrompeu o trânsito de veículos entre as duas cidades. A passagem segue bloqueada.
A plataforma que fica entre as linhas Olaria-Giordani e Santa Bárbara é a única ligação entre os municípios, uma vez que a antiga ponte sucumbiu durante a enchente de 2024.
A Polícia Civil apreendeu o caminhão para perícia, coletou imagens e ouviu testemunhas e o motorista, que afirmou que o veículo estava ligado e com o freio acionado quando desceu sozinho. O Instituto-Geral de Perícias fará a necropsia, e um inquérito foi aberto para investigar possível falha mecânica.
