Trânsito

Norte do RS
Notícia

Homem morre atropelado por caminhão na balsa entre Rodeio Bonito e Ametista do Sul; assista ao vídeo

Acidente ocorreu após veículo descer desgovernado em direção ao Rio da Várzea. Vítima de 46 anos chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos 

Eduardo Krais

