Homem morre após carro colidir em trator e pegar fogo em Machadinho

Acidente ocorreu na RS-126 e a pista ficou bloqueada nos dois sentidos durante duas horas. Comando Rodoviário da Brigada Militar / Divulgação

Um homem de 41 anos morreu em um acidente na noite de terça-feira (4) em Machadinho, no norte do Rio Grande do Sul. O acidente foi por volta de 21h no km 29 da RS-208.

Conforme informações do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o carro que ele dirigia, um Renault Clio, colidiu na traseira de um trator conduzido por um jovem de 18 anos que não possuía carteira de habilitação. Os dois motoristas trafegavam no sentido Machadinho a Maximiliano de Almeida.

Com o impacto da batida, o trator pegou fogo. O motorista do Clio morreu no local, antes da chegada do socorro. O condutor do trator não se feriu.