Duas pessoas morrem em acidente na RS-153 em Ernestina

Duas pessoas morreram após se envolverem em um acidente na RS-153 em Ernestina, no norte gaúcho. O caso aconteceu por volta das 6h deste sábado (29), no km 160 da rodovia, próximo ao trevo de acesso a cidade.

Conforme informações repassadas pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), as duas vítimas estavam a bordo de uma motocicleta que transitava no sentido a Passo Fundo, quando colidiu com um Volkswagen Fox que ia no sentido contrário.

