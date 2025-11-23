Colisão entre ônibus e carro deixa um morto na RS-406, em Nonoai

Um homem de 43 anos morreu na noite de sábado (22) após uma colisão frontal entre um ônibus e um carro na RS-406, em Nonoai, no norte do Estado. O acidente ocorreu por volta das 21h, próximo à localidade de Curva da Cebola.
Segundo os Bombeiros de Nonoai, o motorista do automóvel — um HB20 com placas de Trindade do Sul — se dirigia para Nonoai quando o acidente aconteceu. Ele morreu no local.
Com o impacto da colisão, o ônibus interestadual saiu da pista e parou dentro de um milharal às margens da rodovia. Os 25 passageiros do ônibus e o condutor do coletivo não se feriram.
A identidade da vítima não foi divulgada. As causas do acidente agora serão investigadas.
