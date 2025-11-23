Trânsito

Norte do RS
Notícia

Colisão entre ônibus e carro deixa um morto na RS-406, em Nonoai

Homem de 43 anos conduzia um HB20 e faleceu no local. Os 25 passageiros do coletivo não se feriram

Kimberlly Kappenberg

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS