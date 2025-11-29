Trânsito

Norte do RS
Notícia

Casal que morreu em acidente na RS-153 viajava para Ametista do Sul: "Trabalhavam muito, mas quando conseguiam, saíam, aproveitavam"

Volnei Jurandir Schreiner era presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Victor Graeff e atuava junto com a esposa, Nâmora Gehring Schreiner, na produção leiteira

Alessandra Hoppen

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS