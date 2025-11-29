Casal que morreu em acidente na RS-153 viajava para Ametista do Sul: "Trabalhavam muito, mas quando conseguiam, saíam, aproveitavam"

Volnei e Nêmora eram casados há 24 anos. Daniela Schreiner Terhorst / Arquivo pessoal

Os agricultores Volnei Jurandir Schreiner, de 55 anos, e a esposa Nêmora Gehring Schreiner, de 44, deixaram uma trajetória marcada pela atuação comunitária. Moradores de Victor Graeff, no norte do Estado, o casal morreu em um acidente de trânsito na manhã deste sábado (29) , quando trafegavam em uma motocicleta na RS-153, em Ernestina.

A colisão teria acontecido quando um Volkswagen Fox que transitava no outro sentido invadiu a pista contrária e atingiu a motocicleta. O condutor do veículo fugiu.

Volnei e Nêmora seguiam para Passo Fundo, onde encontrariam um grupo de motociclistas e, em seguida, iriam até Ametista do Sul, no norte do RS, para uma visita turística. Apesar da vida dedicada ao campo, Volnei era “apaixonado por motos”, segundo a família, e sempre que podia, saía para conhecer novos lugares ao lado da esposa.

Leia Mais Casal morre em acidente após carro invadir pista contrária na RS-153, em Ernestina

A viagem deste sábado fazia parte de um pacote anual oferecido pela empresa em que Volnei havia comprado a moto, no início do ano.

— Eles viveram uma vida feliz. Trabalhavam muito, mas quando conseguiam, saíam, se divertiam, aproveitavam. Era o jeito deles — disse a irmã de Volnei, Daniela Schreiner Terhorst, em entrevista para GZH Passo Fundo.

Conhecido na região pelo envolvimento sindical, Volnei ingressou no Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR) ainda jovem, em 1998, quando assumiu o Conselho Fiscal, sucedendo o próprio pai. Em 2001, tornou-se tesoureiro, cargo que ocupou por dois mandatos. Em 2010, assumiu a presidência da entidade e permaneceu até então no cargo. Também atuou como coordenador regional do STR.

Leia Mais Jovem de 19 anos morre em acidente na RS-540, em Santo Cristo

Além do trabalho sindical, Volnei integrava o Conselho da Coprel, cooperativa de energia, e já havia sido conselheiro de Administração da Cotrijal. A presença ativa nas instituições lhe rendeu reconhecimento pela capacidade de articulação e pelo envolvimento em temas que afetavam diretamente o cotidiano dos pequenos produtores.

— O meu irmão sempre ajudou. Na família, no trabalho, na comunidade. Ele era muito solidário, sempre disposto a estender a mão para quem precisasse — contou a irmã.

Nêmora, por sua vez, era reconhecida pelo vínculo com o STR. Aos 44 anos — completados um dia antes do falecimento — atuou na comissão das mulheres e, quando Volnei assumiu a presidência do Sindicato, em 2010, passou a integrar a diretoria como suplente. Em Victor Graeff, ficou conhecida por sua dedicação aos filhos e à vida comunitária. O casal deixa dois filhos gêmeos, Bruno e Gabriel, de 21 anos.

— Ela fazia tudo pelos filhos. Era muito ligada a eles, muito presente. Uma mãe que sempre dava um jeito de estar por perto, mesmo quando eles foram para a faculdade — relatou Daniela.

Casados há 24 anos, a rotina de trabalho do casal era voltada principalmente à produção de leite, atividade que exerciam desde que assumiram a propriedade na localidade de Posse Cerrito, em Victor Graeff, herdada pelos pais de Nêmora.