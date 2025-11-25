Carro invade supermercado após acidente em Passo Fundo

Um carro invadiu um supermercado por volta das 20h desta segunda-feira (24), após um acidente de trânsito no bairro Vera Cruz, em Passo Fundo, no norte do Estado.

Segundo a Guarda de Trânsito, um veículo de modelo Cobalt trafegava pela Avenida Moacir da Motta Fortes, no sentido Centro-Vera Cruz, quando avançou o sinal vermelho e bateu em um Gol que atravessava a avenida pela Rua Candelária.

Leia Mais Em Erechim, Eduardo Leite promete novos repasses e apoio para reconstrução do município