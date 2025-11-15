Carro desgovernado invade residência em Erechim 

Um carro desgovernado invadiu uma casa em Erechim, no norte do Estado, no final da manhã deste sábado (15). A ocorrência foi registrada na Rua Assis Brasil, no bairro Espírito Santo.
Conforme informações do Corpo de Bombeiros, uma criança de seis anos estava sozinha dentro do veículo, quando ele começou a andar. O carro omente parou após atingir o telhado de uma casa.
Com o impacto, o carro ficou suspenso entre a calçada e o telhado da residência, localizada em um terreno íngreme.
Não há informações do que possa ter causado o acidente. A criança foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e liberada com ferimentos leves.