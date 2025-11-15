Trânsito

Norte do RS
Notícia

Carro desgovernado invade residência em Erechim 

Uma criança de seis anos estava sozinha no veículo, que ficou suspenso entre a calçada e o telhado de uma casa no bairro Espírito Santo

Gherusa Cassol

