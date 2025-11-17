Caminhão tomba e bloqueia trecho da RS-135 em Sertão

Acidente aconteceu no quilômetro 39. Clube do Ouvinte / Divulgação

O tombamento de caminhão carregado de concreto bloqueia parcialmente a RS-135 no quilômetro 39 em Sertão, no norte do Estado. O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (17), por volta das 7h.

Conforme informações do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), houve vazamento de óleo e as equipes já realizam a limpeza.

O trânsito no momento segue em meia-pista, liberada no sentido Sertão a Estação. Motoristas também podem fazer uma rota alternativa por dentro da cidade de Sertão. Não há previsão sobre a liberação completa da via.

Não houve feridos. O CRBM apura as causas do acidente.