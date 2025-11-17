Caminhão com produtos inflamáveis pega fogo na RS-135 em Erechim; assista ao vídeo

Um caminhão pegou fogo depois de sair da pista e tombar na RS-135, em Erechim, no norte do Estado. A ocorrência foi registrada por volta das 13h30min desta segunda-feira (17), no km 73 da rodovia.
O veículo transportava produtos inflamáveis. Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o caminhão trafegava no sentido Passo Fundo a Erechim quando aconteceu a saída de pista.
O trânsito na rodovia chegou a ficar bloqueado em ambos os sentidos por causa da intensidade da fumaça, mas já foi liberado. O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado para conter as chamas.
O condutor do caminhão não teve ferimentos.
🤳 Para ler mais sobre o que acontece na região, entre no canal de GZH Passo Fundo no WhatsApp e receba as principais informações do dia. Clique aqui e acesse.