Caminhão carregado de trigo tomba na BR-158, em Cruz Alta

Trânsito flui normalmente no local, apesar da carga de trigo sobre a pista da BR-158. Eduardo Krais / Grupo RBS

Um caminhão carregado de trigo tombou na BR-158, em Cruz Alta, no noroeste gaúcho, na madrugada desta sexta-feira (21). O caso aconteceu por volta das 4h30min no km 198 da rodovia, no trevo de entroncamento entre RS-138 e RS-342.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros, o motorista foi atendido e encaminhado para uma unidade de saúde com ferimentos leves. Porém, a Polícia Rodoviária Federal diz que o motorista não foi localizado na rede de saúde e a ocorrência foi registrada sem identificação do motorista.

