Caminhão carregado de trigo tomba na BR-158, em Cruz Alta

Um caminhão carregado de trigo tombou na BR-158, em Cruz Alta, no noroeste gaúcho, na madrugada desta sexta-feira (21). O caso aconteceu por volta das 4h30min no km 198 da rodovia, no trevo de entroncamento entre RS-138 e RS-342.
Conforme informações do Corpo de Bombeiros, o motorista foi atendido e encaminhado para uma unidade de saúde com ferimentos leves. Porém, a Polícia Rodoviária Federal diz que o motorista não foi localizado na rede de saúde e a ocorrência foi registrada sem identificação do motorista.
O trânsito flui normalmente na rodovia. O local está sinalizado para que os veículos diminuam a velocidade no trecho em que há trigo sobre a pista.