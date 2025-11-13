Bancada gaúcha destina R$ 11,5 milhões para pavimentação da RS-483

Rodovia da Produção tem trecho de 12 km sem asfalto na região do Alto Uruguai. Prefeitura de Entre Rios do Sul / Divulgação

A bancada gaúcha em Brasília confirmou, nesta semana, a destinação de mais de R$ 11,5 milhões para a pavimentação de um trecho da RS-483 no norte do RS. A obra ligará os municípios de Entre Rios do Sul e Três Palmeiras.

O montante assegurado permitirá o início da pavimentação de um segmento dos 12 quilômetros previstos para a rodovia. O custo total estimado para a conclusão de toda a obra é de R$ 34 milhões.

A proposta foi encaminhada pelo Consórcio Intermunicipal CDRI — que reúne Entre Rios do Sul, Três Palmeiras e Trindade do Sul — e esteve entre as mais votadas nas indicações da bancada. O valor aprovado por deputados e senadores faz parte das emendas parlamentares coletivas indicadas ao Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2026.

Impacto regional

O recurso representa um avanço na infraestrutura da região do Alto Uruguai. Conhecida como "Rodovia da Produção", a RS-483 é considerada uma via fundamental para a economia local: é por ela que acontece o transporte de produtos agrícolas e o deslocamento da população.

— A pavimentação da RS-483 é um sonho antigo da nossa população e fundamental para o desenvolvimento da região. Com esse primeiro valor garantido, poderemos começar o asfaltamento — pontuou o prefeito de Entre Rios do Sul, Irson Milani (PDT).