Acidente na BR-386 deixa um morto e um ferido em Soledade

Um homem morreu e outro ficou ferido em um acidente na BR-386, em Soledade, no norte do Estado. A colisão foi registrada no km 238 da rodovia por volta da 1h deste domingo (30). A vítima foi identificada como Pablo Gradasch, de 20 anos.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), dois homens ocupavam uma motocicleta quando o condutor perdeu o controle do veículo e bateu no guard rail.

Os dois ocupantes da motocicleta foram socorridos e encaminhados em estado grave para o Hospital de Caridade Frei Clemente de Soledade, porém, Pablo não resistiu aos ferimentos e morreu.

Conforme a instituição, o outro ocupante da motocicleta foi encaminhado para o Hospital São Vicente de Paulo (HSVP) de Passo Fundo.