Acidente envolvendo três caminhões na BR-386 causa uma morte e deixa dois feridos

As causas do acidente ainda estão sendo apuradas. Polícia Rodoviária Federal / Divulgação

Um acidente envolvendo três caminhões deixou um morto e dois feridos na manhã deste sábado (8), na BR-386, em Frederico Westphalen, no norte do Rio Grande do Sul.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão lateral envolveu veículos de carga com placas de Frederico Westphalen, Venâncio Aires e Capitão Leônidas Marques, no Paraná. O condutor do caminhão de Frederico Westphalen ficou preso às ferragens e morreu no local. Os motoristas dos outros dois caminhões tiveram lesões e foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e pelo Corpo de Bombeiros.

A Brigada Militar também esteve no local para auxiliar no atendimento. Com o impacto da batida, a carga de serragem transportada por um dos veículos ficou espalhada pela pista, e o trânsito passou a fluir em meia pista, no sistema de Pare e Siga. O fluxo de veículos segue parcialmente interrompido.