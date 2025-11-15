Acidente envolvendo carro e caminhão carregado de gado deixa uma pessoa morta no norte do RS

Um acidente envolvendo um caminhão carregado com gado e um carro foi registrado na RS-223, em Tapera, no norte do Estado. O caso aconteceu por volta das 16h45min deste sábado (15). Uma pessoa morreu e outra ficou ferida.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o condutor do veículo, um Fiat Siena, morreu preso às ferragens. O motorista do caminhão foi levado até o hospital de Tapera em estado estável.

Cerca de 30 bovinos ficaram presos no caminhão aguardando a chegada a de um novo transporte. Alguns animais morreram no acidente.