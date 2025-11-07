Acidente entre dois veículos deixa quatro feridos na RS-324 entre Marau e Vila Maria

Um acidente entre uma caminhonete S10 e um Volkswagen Fox deixou quatro feridos na tarde desta sexta-feira (7) na RS-324, no trecho entre Marau e Vila Maria.

A colisão foi por volta das 16h30min, perto da localidade de Anita Garibaldi, em Vila Maria.

Pelo menos quatro vítimas foram encaminhadas para atendimento ao Hospital Cristo Redentor (HCR) de Marau. Os quatro eram passageiros do Fox e não correm risco de vida.

Uma mulher de 29 anos teve os ferimentos mais graves, com fraturas nos dois fêmur e costelas. O homem de 31 anos, que conduzia o carro, teve trauma abdominal.

Além deles, duas meninas, de 9 e 14 anos, foram atendidas pelo Samu para realização de exames. O motorista da S10 não se feriu.