Trânsito

Norte do RS
Notícia

Acidente entre dois veículos deixa quatro feridos na RS-324 entre Marau e Vila Maria

Colisão entre Fox e S10 foi por volta das 16h30min perto da localidade de Anita Garibaldi. Chovia no momento do acidente

GZH Passo Fundo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS