Caminhão carregado com botijões de gás pega fogo após acidente na BR-386 em Mormaço

Um acidente entre caminhões causa incêndio e bloqueio total na BR-386 em Mormaço, no norte do Estado.

Informações preliminares apontam que o acidente foi causado por uma colisão frontal entre dois caminhões. Um deles estava carregado de botijões de gás.

O motorista do caminhão carregado com os botijões conseguiu se salvar, sofrendo apenas ferimentos leves.

O caso aconteceu por volta das 7h15min, antes do trevo de acesso à Mormaço, no km 226 da rodovia. Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Corpo de Bombeiros atendem a ocorrência e orientam o trânsito no local.

O que diz a CCR ViaSul

Confira o comunicado da concessionária que administra a rodovia:

"O Centro de Controle Operacional da ViaSul foi acionado às 07h16 desta sexta-feira (28) para atender uma colisão frontal entre dois caminhões, que gerou um incêndio, no km 226 da BR-386, no município de Mormaço.

As equipes de operações e resgate da concessionária estão no local para atender a ocorrência e orientar o tráfego. Uma vítima leve já foi atendida. O corpo de bombeiros também foi acionado e está no local.