Trânsito

Norte do Estado
Notícia

Caminhão carregado com botijões de gás pega fogo após acidente na BR-386 em Mormaço

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendem a ocorrência e orientam o trânsito no local, que está bloqueado

GZH Passo Fundo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS