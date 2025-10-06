Três pessoas ficam feridas após carro cair em ribanceira de 8 metros na RS-324, em Casca

Uma vítima foi socorrida em estado grave. Serviço Civil Auxiliar de Bombeiros / Divulgação

Três pessoas ficaram feridas em um acidente na RS-324, em Casca, norte do Estado, na madrugada desta segunda-feira (6). O caso aconteceu por volta de 2h30min.

O motorista de um Chevrolet Astra perdeu o controle da direção, o que levou o veículo a sair da pista e cair em uma ribanceira com cerca de oito metros de altura.

Segundo o Serviço Civil Auxiliar de Bombeiros, os ocupantes do veículo chegaram a ficar presos às ferragens.

Os três foram encaminhados para atendimento médico no Hospital Santa Lúcia, em Casca. Um dos envolvidos foi resgatado em estado grave. Ele precisou ser transferido para um hospital de Passo Fundo.