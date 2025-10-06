Seis pessoas ficam feridas em colisão entre carro e ônibus na RS-142

Um carro invadiu a pista contrária e bateu na lateral do ônibus, que acabou saindo da pista. Aquivo Pessoal / Divulgação

Seis pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo um carro e um ônibus na RS-142, em Victor Graeff, no norte do Estado, na madrugada desta segunda-feira (6).

Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), a colisão ocorreu por volta das 2h15min, no km 35 da rodovia. Um Toyota RAV4, com placas de Tio Hugo, invadiu a pista contrária e bateu na lateral do ônibus, que acabou saindo da pista.

O motorista do carro tentou deixar o local com o veículo danificado, mas, como não conseguiu, fugiu a pé e não foi encontrado.

As seis vítimas foram levadas para um hospital de Não-Me-Toque. Ainda não há informações sobre o estado de saúde delas.