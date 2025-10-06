Trânsito

Norte do RS
Notícia

Seis pessoas ficam feridas em colisão entre carro e ônibus na RS-142

Motorista do carro fugiu a pé após o acidente; carga de cigarros foi apreendida dentro do ônibus com um dos passageiros

Gustavo Gossen

