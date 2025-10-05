Quatro pessoas morrem e uma fica gravemente ferida em acidente na RS-342, em Independência 

Acidente aconteceu na ERS-342, no trevo de acesso a Independência. CRBM / Divulgação

Dois homens, de 55 e 19 anos, e duas mulheres, de 55 e 32 anos, morreram em um acidente de trânsito na RS-342, em Independência, no noroeste do Estado, na madrugada deste domingo (5). A ocorrência foi por volta da 1h30min, no trevo de acesso da cidade.

Três pessoas morreram no local e uma chegou a ser encaminhada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Elas ainda não foram identificadas.

Uma quinta pessoa — uma mulher de 39 anos que também não teve o nome divulgado — foi levada para atendimento e está em estado grave na UTI do Hospital São Vicente de Paulo, no município de Três de Maio.

Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), os cinco eram ocupantes de um Cruze. O veículo transitava no sentido Catuípe-Independência quando saiu da rodovia, capotou e parou em uma pista de atletismo na margem da estrada.

Duas vítimas que estavam na parte da frente do veículo foram arremessadas para fora. Outras três, que estavam no banco traseiro, foram retiradas do carro por moradores do local.