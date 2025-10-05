Trânsito

Noroeste do Estado
Notícia

Quatro pessoas morrem e uma fica gravemente ferida em acidente na RS-342, em Independência 

Vítimas eram ocupantes de um carro que saiu da rodovia, capotou e parou em uma pista de atletismo na margem da estrada; veículo pegou fogo instantes depois

Alessandra Hoppen

