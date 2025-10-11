Mulher morre após ser atropelada por trator em Severiano de Almeida

Uma mulher de 83 anos morreu após ser atropelada por um trator em Severiano de Almeida, no norte do Estado.

O caso aconteceu na sexta-feira (10), perto das 17h, na Avenida Brasil, no centro do município.

Conforme a Polícia Civil, o condutor do trator não teria visto a vítima, que atravessava a rua no momento em que ele realizava uma manobra de conversão.

LEIA TAMBÉM Na véspera da Romaria de Nossa Senhora Aparecida, fiéis já se reúnem no Santuário em Passo Fundo

O motorista relatou aos policiais que o sol teria prejudicado a visibilidade. Ele foi submetido ao teste do etilômetro, que apontou resultado negativo para o consumo de álcool.

A vítima, que era moradora de Severiano de Almeida, morreu no local.