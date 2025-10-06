Mudança no trânsito altera sentido da Rua Antônio Araújo, em Passo Fundo

Mudança compreende o trecho onde a rua Antônio Araújo se torna a rua Tomás Gonzaga. PMPF / Divulgação

A partir desta segunda-feira (6), as ruas Antônio Araújo e Tomás Gonzaga, em Passo Fundo, passam a ter sentido único de circulação. A mudança abrange o trecho compreendido entre a Rua Jerônimo Annes e a Avenida Major João Schel.

De acordo com a prefeitura, a alteração tem como objetivo aumentar a segurança viária, reduzindo o número de acidentes registrados em um ponto considerado crítico. O trecho onde a Antônio Araújo se torna a Tomás Gonzaga é estreito, em curva e em aclive, o que compromete a visibilidade dos condutores.

Nos primeiros dias, o local será monitorado pela equipe de fiscalização de trânsito. O objetivo é garantir o cumprimento da nova sinalização e orientar os motoristas durante o período de adaptação.