Mudança no trânsito altera sentido da Rua Antônio Araújo, em Passo Fundo

A partir desta segunda-feira (6), as ruas Antônio Araújo e Tomás Gonzaga, em Passo Fundo, passam a ter sentido único de circulação. A mudança abrange o trecho compreendido entre a Rua Jerônimo Annes e a Avenida Major João Schel.
De acordo com a prefeitura, a alteração tem como objetivo aumentar a segurança viária, reduzindo o número de acidentes registrados em um ponto considerado crítico. O trecho onde a Antônio Araújo se torna a Tomás Gonzaga é estreito, em curva e em aclive, o que compromete a visibilidade dos condutores.
Nos primeiros dias, o local será monitorado pela equipe de fiscalização de trânsito. O objetivo é garantir o cumprimento da nova sinalização e orientar os motoristas durante o período de adaptação.
🤳 Para ler mais sobre o que acontece na região, entre no canal de GZH Passo Fundo no WhatsApp e receba as principais informações do dia. Clique aqui e acesse.