Motorista que atropelou estudantes em Passo Fundo é liberado após pagar fiança 

O motorista suspeito de atropelar duas estudantes que atravessavam a rua na faixa de segurança em frente ao Colégio Tiradentes, na terça-feira (28), foi liberado. Conforme a Polícia Civil, ele pagou fiança no valor de R$ 3 mil e deixou a prisão no mesmo dia, depois de prestar depoimento.

O homem deve responder por fugir do local do acidente, dirigir sem CNH e falsa comunicação de crime, uma vez que informou à Brigada Militar que outra pessoa teria furtado o seu veículo e causado o atropelamento.

A investigação segue em andamento. A Polícia aguarda laudos da perícia, e deve ouvir as estudantes nos próximos dias.

As jovens de 17 e 16 anos são alunas do Colégio Tiradentes, da Brigada Militar, e atravessavam a rua para entrar na escola, por volta das 6h50min, quando foram atingidas por um VW Polo.

As duas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital São Vicente de Paulo (HSVP). Uma delas teve uma fratura na perna. As duas foram liberadas no mesmo dia.

Depois do atropelamento o condutor fugiu do local, mas foi localizado e preso. Ele não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH).