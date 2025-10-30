Trânsito

No mesmo dia 
Notícia

Motorista que atropelou estudantes em Passo Fundo é liberado após pagar fiança 

Caso aconteceu na manhã de terça-feira (28). O condutor fugiu do local, mas foi localizado e assumiu a autoria do incidente

GZH Passo Fundo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS