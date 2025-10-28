Trânsito

Norte do RS
Notícia

Motorista morre após capotar caminhonete na zona rural de Constantina

Vítima entregava pneus com o veículo da empresa na qual trabalhava, quando perdeu o controle da direção e bateu em um barranco

Luiz Otávio Calderan

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS