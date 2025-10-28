Motorista morre após capotar caminhonete na zona rural de Constantina

O homem, que ainda não teve a identidade divulgada, era morador de Trindade do Sul. Brigada Militar / Divulgação

Um homem de 33 anos morreu em um acidente na tarde desta segunda-feira (27), na zona rural de Constantina, município de cerca de 10,3 mil habitantes no norte do Rio Grande do Sul. O fato foi registrado na localidade de Linha Alto Paraíso, por volta das 16h.

Segundo informações da Brigada Militar, o homem, que ainda não teve a identidade divulgada, era morador de Trindade do Sul e estava sozinho em uma caminhonete S10.

Ele fazia a entrega de pneus no interior de Constantina, com o veículo da empresa na qual trabalhava, quando perdeu o controle da direção, bateu em um barranco e capotou o veículo.