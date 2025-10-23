Trânsito

No bairro São José
Notícia

Motorista invade praça e destrói parquinho em Passo Fundo; veja vídeo 

Segundo a Brigada Militar, homem estava visivelmente embriagado e se negou a realizar o teste do etilômetro

Tatiana Tramontina

Repórter

