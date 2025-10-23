Motorista invade praça e destrói parquinho em Passo Fundo; veja vídeo 

Condutor teria fugido do local a pé no momento do acidente, mas foi imobilizado por um segurança. Silvio França / Divulgação

Um motorista perdeu o controle do carro e invadiu uma praça na tarde desta quinta-feira (23) em Passo Fundo, no norte do Estado. A ocorrência foi registrada por volta das 13h, no bairro São José.

Conforme informações da Brigada Militar, um veículo Hyundai i30 invadiu o canteiro central de uma praça localizada na Avenida Padre Antônio Vieira, destruindo completamente os brinquedos infantis que ficavam no espaço.

O condutor teria fugido do local a pé no momento do acidente, mas foi imobilizado por um segurança na Rua João Magalhães Filho até a chegada da Brigada Militar.

Ainda segundo a polícia, o homem estava visivelmente embriagado e se negou a realizar o teste do etilômetro. O condutor foi apresentado na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA), onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante e encaminhado ao presídio, ficando à disposição da Justiça.