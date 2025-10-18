Motorista de 26 anos morre em acidente entre carro e caminhonete em Catuípe

Acidente entre dois veículos na RS-324 aconteceu próximo à Cotripal. Corpo de Bombeiros / Divulgação

Um acidente envolvendo dois veículos na RS-324 resultou na morte de um jovem de 26 anos em Catuípe, no noroeste do Estado. O caso aconteceu por volta das 6h30min deste sábado (18) no km 74 da rodovia, próximo à cidade de Independência.

A colisão envolveu um Fiat Palio com placas de Santa Rosa e uma caminhonete Hilux de Giruá. O motorista do carro morreu no local.

A passageira, uma jovem de 19 anos, foi socorrida em estado estável e encaminhada ao hospital de Três de Maio. O condutor da caminhonete e uma passageira não tiveram lesões.