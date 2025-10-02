Motociclista morre ao bater em ônibus escolar na RS-324 em Três Palmeiras

Um motociclista morreu depois de se envolver em acidente de trânsito com um ônibus escolar no município de Três Palmeiras, município de 4,7 mil habitantes do norte gaúcho, no fim da tarde de quarta-feira (1º).

A colisão foi por volta das 17h15min no acesso à Vila Progresso, quilômetro 78 da RS-324. O homem foi identificado como Sandromar Frutuoso da Silva, 41 anos, morador de Três Palmeiras.

Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o ônibus escolar do município fazia uma conversão na rodovia quando foi atingido na lateral pela motocicleta Honda Twister. Os dois veículos eram de Três Palmeiras.

Sandromar estava sozinho na motocicleta e morreu no local. No ônibus, estava apenas o motorista, que não se feriu. O condutor do veículo escolar fez o teste do bafômetro, que teve resultado negativo. Os dois tinham Carteira Nacional de Habilitação (CNH) regular.

Questionada, a prefeitura de Três Palmeiras lamentou o ocorrido e informou que tanto o veículo escolar quanto o motorista são terceirizados. Leia a nota na íntegra:

"A Prefeitura de Três Palmeiras lamenta profundamente o falecimento ocorrido no acidente, no acesso à Vila Progresso, e se solidariza com a família e os amigos da vítima. O ônibus escolar envolvido presta serviço terceirizado ao Município. Não houve outros feridos, e o motorista realizou o teste de etilômetro ainda no local, não tendo indicado o consumo de bebidas alcoólicas.

Desde a comunicação do ocorrido, a Prefeitura tem colaborado integralmente com a investigação policial e instaurou Processo Administrativo para apurar eventuais responsabilidades da empresa e do condutor, sem antecipar conclusões. Por fim, o Município se coloca à disposição dos familiares dos envolvidos".