Motociclista morre ao bater em ônibus escolar na RS-324 em Três Palmeiras

Vítima de 41 anos bateu na lateral do veículo e morreu no local. Acidente foi no fim da tarde de quarta-feira (1º)

GZH Passo Fundo

